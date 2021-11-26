В Ростовской области в отношении школьницы возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков

В Ростовской области девочку-подростка поймали на сбыте наркотиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Красный Сулин 17-летнюю девушку заподозрили в попытке сбыта наркотиков. В отношении нее были возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ " Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

Следователи выяснили, что 15 октября девушка через интернет договорилась о поставке наркотиков. Она получила информацию о тайнике с наркотиками. Девушка приехала в указанное место и забрала товар, упакованный в 22 пакета для дальнейшего незаконного сбыта. При попытке сбыть наркотик ее задержали правоохранители.

- Следствием решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств преступления, - говорится в тексте сообщения.

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