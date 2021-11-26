В Ростовской области в кроличьем мясе обнаружили опасную для здоровья примесь

В Ростовской области в мясе обнаружили антибииотики Фото: Евгения ГУСЕВА

В донском регионе специалисты Россельхознадзора обнаружили опасный для здоровья полуфабрикат в кроличьем мясе. В пресс-службе ведомства отметили, что тушки были целиком и полностью накачены антибиотиками.

- При проведении исследований в данном образце обнаружились остатки хлорамфеникола, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время информацию о выявленных нарушениях уже передали в региональное управление Россельхознадзора. После рассмотрения будут предприняты меры реагирования.

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