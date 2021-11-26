В Ростовской области женщина держала в плену школьницу

В Ростовской области женщина удерживала в подвале подопечную школьницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тарасавском районе женщина насильно удерживала в подвале находившуюся по ее опекой школьницу. В отношении подозреваемой были возбуждены уголовные дела по статьям 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы" и 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Следователи выяснили, что 34-летняя женщина поссорилась со своей 14-летней подопечной и заставила ее спуститься в подвал, который находился под одной из комнат и надолго заперла там. Когда же злоумышленница ушла из дома, то девочка смогла выбраться из подвала, выбежать из дома и обратиться в местный отдел полиции.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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