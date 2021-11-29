Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 ноября 2021 5:32

Неправильное использование обогревателя едва не лишило жизни трех дончан

Пожарным удалось спасти людей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трех человек вытащили из огня донские спасатели

Трех человек вытащили из огня донские спасатели

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелись вещи в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел 28 ноября около половины седьмого вечера в селе Сандата Сальского района. На улице Набережной в доме № 3 из-за неправильного использования обогревателя загорелись домашние вещи. Заметив огонь и дым, соседи вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено три квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти жизни трех человек. Пожар был локализован в 6:29, а полностью потушить пламя удалось спустя четыре минуты.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге пожарные спасли из огня человека.

Пожар тушили восемь огнеборцев.