Неправильное использование обогревателя едва не лишило жизни трех дончан

Трех человек вытащили из огня донские спасатели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелись вещи в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел 28 ноября около половины седьмого вечера в селе Сандата Сальского района. На улице Набережной в доме № 3 из-за неправильного использования обогревателя загорелись домашние вещи. Заметив огонь и дым, соседи вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено три квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти жизни трех человек. Пожар был локализован в 6:29, а полностью потушить пламя удалось спустя четыре минуты.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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Пожар тушили восемь огнеборцев.