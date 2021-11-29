Неправильное использование обогревателя едва не лишило жизни трех дончан

Трех человек вытащили из огня донские спасатели
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области загорелись вещи в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошел 28 ноября около половины седьмого вечера в селе Сандата Сальского района. На улице Набережной в доме № 3 из-за неправильного использования обогревателя загорелись домашние вещи. Заметив огонь и дым, соседи вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.
К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено три квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти жизни трех человек. Пожар был локализован в 6:29, а полностью потушить пламя удалось спустя четыре минуты.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Таганроге пожарные спасли из огня человека.
Пожар тушили восемь огнеборцев.