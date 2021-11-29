В донском регионе появится новая солнечная электростанция

В Ростовской области появится новая электростанция

В Ростовской области запланировали возвести новую солнечную электростанцию. В настоящее время ее проект уже подготовлен к реализации. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Согласно проекту, мощность новой электростанции «Гуковская СЭС» будет составлять 24,9 МВт. Планируется, что годовой объем производимой электроэнергии достигнет 39 044 МВт*часов в год.

- Строительство объекта займет около двух лет, объем инвестиций составит более двух миллиардов рублей за счет средств компании, - написал губернатор.

Василий Голубев также отметил, что продажа электроэнергии планируется на розничных рынках. По мнению губернатора, движение Ростовской области в этом направлении важно и с точки зрения экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области начала работать первая солнечная электростанция.

Модули отличаются высокой эффективностью преобразования солнечного света в электроэнергию.