В ковидных госпиталях донской столицы находятся меньше тысячи зараженных

В Ростовских госпиталях лежат 982 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице значительно уменьшилась заполняемость ковидных госпиталей. В настоящее время лечение в них проходят даже менее тысячи пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Всего стационарное лечение получают 982 пациента, - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в домашних условиях, но под пристальным наблюдением медицинских работников, лечение проходят 8 185 местных жителей.

Всего за минувшие сутки коронавирусом заразились 186 ростовчан, а победить смертельно опасную болезнь смог 151 человек. Но, к сожалению, медикам не удалось спасти жизни 26 пациентов.

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В Ростовской области за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом.

Всего же пандемия уже унесла жизни 8695 человек на Дону.