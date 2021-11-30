На Дону пенсионерку зарубили топором из-за полумиллиона рублей

Следком возбудил уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кагальницком районе Ростовской области двое местных жителей, по версии следствия, жестоко убили 73-летнюю местную жительницу.

Мужчины возрастом 47 и 37 лет проникли в дом к знакомой пожилой женщине и несколько раз ударили ее топором по голове. От полученных травм она скончалось. Из дома потерпевшей злоумышленники похитили более 500 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия.

Подозреваемых оперативно задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

- В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в донском следкоме.

Если суд признает вину подозреваемых, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что за изнасилование дочери жителя Ростовской области приговорили к 15 годам тюрьмы. О том, что мужчина измывался над девочкой, узнали после того, как она забеременела от него.

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