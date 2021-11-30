На многодетную мать, которую восьмилетний ребенок обвинил в побоях, завели дело

Следком выясняет, что происходило в многодетной семье
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жительница Артемовского сельского поселения Ростовской области стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.
Проверка была инициирована после того, как восьмилетний сын Анжелы (имя изменено – прим. ред.) рассказала соседке о том, что мать его бьет, плохо кормит и, вообще, не считает за родного. Женщина сняла откровения второклассника на видео и показала его правоохранителям.
Анжела – мама со стажем. У нее шесть сыновей и одна дочь от двух браков. Трое старших детей живут в другом городе с первым супругом.
Младших же воспитывали Анжела и ее второй муж. В хуторе говорят, что многодетная мама – женщина с характером. Так, в «ежовых рукавицах» она держала и супруга, и мальчишек.
Кстати, по словам источника издания, во время допроса дончанка сказала, что у нее – такие методы воспитания, и она не видит ничего плохого в том, чтобы иногда поднять руку на ребят.
А вот отец, напротив, был всегда ласков и добр с мальчиками. Именно к нему они бежали со своими проблемами.
Источник издания в правоохранительных органах региона добавил, что четверых сыновей на время следствия у матери забрали. Сейчас они в реабилитационном центре. Кстати, дети оказываются в нем не первый раз.
Так, летом Анжела сама поместила их туда, объяснив это трудными жизненными обстоятельствами.
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