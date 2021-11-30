В Ростовской области планируют сократить 400 коек в ковидных госпиталях

Часть коечного фонда минздрав собирается вернуть обычным, нековидным, стационарам Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав Ростовской области планирует сократить коечный фонд ковидных госпиталей в регионе. По состоянию на 30 ноября инфекционные госпитали загружены на 68%. Об этом заявил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

- Сегодня на территории Ростовской области функционируют 43 инфекционных госпиталя общей мощностью 5414 коек. Получают стационарную помощь 3664 человека, - сообщил министр. - Во второй половине ноября мы отмечаем снижение загруженности коечного фонда инфекционных госпиталей до 68%. Сейчас мы принимаем решение, выносим его на штаб, о сокращении коечной мощности, чтобы мы планомерно приступали к обработке госпиталей и переводу их, где это возможно, в плановый режим работы. Напомним, на этом же заседании глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил о сохраняющемся высоком уровне заболеваемости ковидом, при этом наблюдается четкая тенденция к снижению тяжести протекания инфекции, что связано с ранним выявлением больных, и благодаря этому снижается наполняемость госпиталей. В управлении информационной политики правительства Ростовской области уточнили количество коек, которые планируется сократить - 400.

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