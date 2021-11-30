В Ростовской области у беременных собираются брать письменный отказ от вакцинации от коронавируса

В Минздраве отметили низкий процент вакцинированных среди беременных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области могут начать брать письменный отказ от вакцинации у беременных женщин также как это делается с пенсионерами. Об этом на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

Глава донского Минздрава обратил внимание на две группы пациентов, среди у которых стоит брать письменный отказ от прививки, - у лиц пенсионного возраста и беременных женщин.

- Мы говорили об этом неоднократно. В Минздрав Ростовской области доведена информация о том, что всем медицинским работникам при работе с пациентами категории 60+, если те отказываются от вакцинации, необходимо брать письменный отказ. Я прошу и главных врачей, и глав территорий контролировать эту работу, - прокомментировал Юрий Кобзев.

Министр добавил, что среди беременных процент вакцинированных достаточно низкий. Поэтому ведомство вынуждено будет пойти на такую меру.

- Необходимо усилить работу по вакцинации беременных. Действительно данная категория пациентов часто отказывается от прививки, и процент вакцинации в этой категории достаточно низкий. Здесь точно также — мы начинаем идти на то, чтобы брать письменный отказ от вакцинации, - сказал министр.

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