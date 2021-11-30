В Таганроге остались два кандидата на пост главы администрации

В Таганроге определили двух финалистов конкурса на замещение главы городской администрации. Фото: мэрия Таганрога

В Таганроге продолжается конкурс, по итогам которого будет определен глава городской администрации. В настоящее время из большого количество претендентов остались только двое финалистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

Во вторник, 30 ноября, прошел первый этап конкурса на замещение должности главы администрации Таганрога. Наибольшее количество баллов в профессиональном тестировании и во время прохождения собеседования набрали министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин и заместитель главы администрации Неклиновского района по социальным вопросам Ольга Терещенко.

- Конкурсной комиссией данные кандидатуры будут предложены депутатам городской думы для рассмотрения и принятия решения о назначении одной из них на должность главы администрации города, - говорится в тексте сообщения.

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Назван предполагаемый претендент на должность главы администрации Таганрога.

По предварительным данным, заявки на участие в конкурсе подали два человека.