В Ростовской области молодой шахтинец похитил дорогостоящие электроинструменты

Бывший сотрудник фермы ограбил своего работодателя Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области молодой шахтинец обокрал местного фермера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что с его фермы пропали электроинструменты. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

Им оказался 19-летний житель Шахт, который когда-то работал на ферме потерпевшего. Он убедился, что хозяина нет на месте и вскрыл замок подсобки и украл оттуда различные электроинструменты. Общая сумма похищенного составила более 25 тысяч рублей. Инструменты он продал, а деньги потратил.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

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