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Происшествия30 ноября 2021 20:24

Дончанин лишился более 800 тысяч рублей после звонка мошенника

По факту преступления было возбуждено уголовное дело
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области мошенник обчистил местного жителя

В Ростовской области мошенник обчистил местного жителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области местный житель лишился крупной суммы денег после звонка злоумышленников. Об этом сообщилли в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Потерпевший обратился в местный отдел полиции и сообщил, что ему с неизвестного номера поступил звонок. Молодой человек на том конце провода представился сотрудником одного из банков. Злоумышленник предложил обезопасить имеющиеся на счету деньги от мошеннических действий и перевести их на «безопасный счет». Пострадавший через банкомат перевел 831 тысячу рублей на счет, названный мошенником.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - говорится в тексте сообщения.

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