В донском регионе заработал новый фруктовый центр

В Ростовской области заработал "Фруктовый центр" Фото: Правительство РО

В Ростовской области заработал новый «Фруктовый центр». Он был открыт на базе предприятия «Рассвет» в Куйбышевском районе. Во время рабочей поездки центр посетил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Опыт сельхозпредприятия в возделывании садов по современным суперинтенсивным технологиям наглядно показывает, что существует мощный потенциал для развития этого направления. Реализация таких проектов положительно отражается на развитии всей отрасли плодоводства в донском регионе, которая является одним из приоритетных направлений развития АПК Дона, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что на развитие садоводства регион предоставляет субсидии. В нынешнем году на развитие садоводства было направлено 113,5 миллиона рублей. В центре можно одновременно хранить 2,5 тысячи тонн фруктов. Современное оборудование позволит сортировать и упаковывать 40-50 тонн яблок за одну смену.

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Объем инвестиций в этот проект, входивший в «губернаторскую сотню», за два года составил более 4 млрд рублей.