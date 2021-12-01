Власти Ростова обсудили, как будет работать Водоканал после потрясений

Все службы водоканала работают в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальнейшую работу ростовского водоканала обсудили в администрации Ростова-на-Дону. Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко. Глава отметил, что речь идет об одном из стратегических коммунальных предприятий города, которое снабжает потребителей важнейшим ресурсом - питьевой водой, поэтому властям небезразлична его судьба. - Для нас очень важно, чтобы его работа была бесперебойной и эффективной. А это возможно только при грамотном руководстве и слаженной профессиональной команде, - заявил Алексей Логвиненко.

При этом сити-менеджер напомнил, что в последнее время ростовчане стали жаловаться на качество воды, а "само предприятие сотрясали скандалы".

- За последние полгода в организации сменились четыре директора и два руководителя стали фигурантами уголовных дел по тяжким статьям, - комментирует глава. - Топ-менеджеры выписывали себе необоснованные многомиллионные премии. В этой ситуации администрация города не могла остаться в стороне. В ноябре в компании произошли кадровые изменения, которые принесут пользу предприятию. Внеочередной совет 10 октября своим решением прекратил полномочия прежнего совета директоров. 17 октября новый состав избрал гендиректором Михаила Поркшеева, а председателем совета стал Герман Вишневский. Накануне совещания налоговая инспекция внесла в единый госреестр юрлиц изменения и зарегистрировала Михаила Поркшеева как гендиректора, и 27 ноября он приступил к своим обязанностям. Его замом стал председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Дмитрий Олейников. В состав совета директоров вошли два заместителя главы администрации города – Светлана Камбулова и Алексей Пикалов.

- Новое руководство АО «Ростовводоканал» заверило, что будет работать в интересах жителей и улучшать качество услуг, - добавил Алексей Логвиненко. - Хочу успокоить жителей: все службы водоканала работают в штатном режиме, и на водоснабжении ситуация не отразилась.

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