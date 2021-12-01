В донском регионе будут производить моторные катамараны

В Ростовской области начнут производить моторные катамараны Фото: Правительство РО

В донском регионе регионе будет начато производство понтонных катамаранов с мотором. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В каждом судне смогут расположиться одиннадцать человек, для них для всех будут оборудованы сидячие места. Как отметил сооснователь компании «Бробоатс» Денис Серков, эти катамараны будут предназначены для внутреннего туризма.

- Сегодня мы уже получили несколько предзаказов для изготовления моторных катамаранов от заказчиков из других регионов. Планируем поставлять суда за границу. Изучали зарубежные аналоги, участвовали в выставках. В конкурентоспособности наших лодок и катамаранов уверены. Соотношение качество и цена – наше преимущество, - отметил Дмитрий Чернов, основатель компании «БроБоатс».

Производство было запущено при помощи господдержки от компании "РРАПП". Также помощь было оказана центром «Мой бизнес». 80-процентное софинансирование помогло изготовить 3D-чертежи. А также был выдан микрозаем под 1% годовых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донском регионе заработал новый фруктовый центр.

Здесь будет храниться 2,5 тысячи тонн продукции.