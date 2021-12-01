В таганрогский СИЗО заключенному пытались передать наркотики

В Таганрогский СИЗО пытались передать запрещенные предметы Фото: ГУФСИН по РО

В таганрогский СИЗО женщина пыталась передать наркотики одному из заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Правоохранители выяснили, что 29 ноября одна из местных жительниц попросили сотрудников изолятора № 2 передать одному из заключенных посылку. Но при тщательном досмотре в пакете с вещами обнаружился сверток с растительным веществом, которое служебная собака распознала как наркотик.

- Сотрудниками прибывшей на место происшествия оперативно-следственной группы отдела полиции гражданка была задержана. По данному факту проводится проверка. В действиях гражданки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, - говорится в тексте сообщения.

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