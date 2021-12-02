Более 7 центнеров опасных и некачественных продуктов нашли в детсадах, школах и больницах Ростовской области

Санврачи нашли почти 1200 нарушений на 7 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники Роспортебнадзора проинспектировали столовые социальной инфраструктуры Ростовской области. Так, с начала года проверены более 1200 столовых в больницах, школах, детсадах, домах престарелых и других социальных организаций. Санврачи нашли почти 1200 нарушений на 7 миллионов рублей.

Санврачи провели 736 проверок школ, 418 — в дошкольных учреждениях, 36 — в больницах, 86 — в соцобъектах и интернатах региона. Среди основных нарушений выявили нарушение учета продуктов, нарушение товарного соседства, и несоответствие температурного режима при хранении пищевых продуктов и другие.

Отобранные пробы также показали нарушения, в том числе в образцах сливочного масла находили растительные жиры.

В случае, когда сотрудники Роспотребнадзора встречали продукцию, которая не соответствует требованиям Технического регламента, ведомство применяло меры по приостановлению реализации таких продуктов.

В ходе проверок санврачи забраковали 170 партий и 709 кг некачественных и опасных пищевых продуктов. Вынесено почти 1200 постановлений по административным правонарушениям на более чем 7 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане месяц жалуются не товар с душком, а продавцы - пожимают плечами

Ростовский юрист рассказала, на что покупатель имеет право и как быть, если вдруг купили испорченный товар (подробнее)

Ситуация ухудшилась: в Ростовской области Роспотребнадзор расширил перечень людей, для которых вакцинация обязательна

Это сотрудники, которые постоянно контактируют с неограниченным кругом лиц (подробнее)