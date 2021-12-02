В Таганроге открылся эллинг для строительства и ремонта яхт и катеров

В Ростовской области открылся эллинг для ремонта яхт и катеров Фото: Правительство РО

В Таганроге прошло торжественное открытие эллинга для строительства и ремонта яхт и катеров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На его возведение было потрачено 43 миллиона рублей. Общая площадь эллинга занимает более тысячи квадратных метров. Этот док будет использоваться спортшколой олимпийского резерва № 3, которая находится в Таганроге. В эллинге одновременно могут обслуживаться более 65 маломерных судов вместе со вспомогательным оборудованием и необходимым инвентарем.

- До конца марта 2022 года планируется ввести в эксплуатацию крытый ледовый каток, который возводится за счет внебюджетных средств, - говорится в тексте сообщения.

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