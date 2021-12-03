Вакцину от гриппа почти на десять миллионов рублей закупит донской Минздрав

В Ростовской области закупят партию вакцины от гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения Ростовской области, согласно требованию донского правительства, закупит партию вакцины от гриппа. На эти нужды планируется потратить почти десять миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 13 декабря. Затем комиссия определит победителя, которому будет необходимо осуществить поставку 47 352 доз вакцины от гриппа в виде суспензий и растворов для внутримышечного введения.

Поставку необходимо будет осуществить до 29 декабря. А финансирование будет осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели министерству здравоохранения Ростовской области на 2021 год.

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