В Ростове под суд пойдет владелец взорвавшегося ларька с шаурмой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице под суд отправится владелец взорвавшего в январе ларька с шаурмой. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Нарушение требований охраны труда и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть трёх лиц". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации.

Следователи выяснили, что обвиняемый арендовал один из торговых павильонов на улице Жданова. В нем он стал производить и продавать любимое ростовское лакомство - шаурму. В 2019 и 2020 годах мужчина покупал газовые баллоны для подключения к аппаратам по приготовлению пищи. Но это было нарушением пожарной безопасности, так как они размещались рядом с открытым огнем.

В ночь с 6 на 7 января 2021 года в павильоне загорелся один из таких баллонов, в результате чего произошел взрыв. Два повара 21 и 28 лет и один посетитель 25 лет с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу, где скончались, несмотря на все старания врачей. Еще один посетитель отделался легкими травмами.

Кроме того обнаружились и нарушения трудового законодательства, так как повара допускались к работе без прохождения обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний требований охраны труда. В целях обеспечения гражданского иска наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемого.

- Следствием собран достаточный объем доказательств, в том числе показания свидетелей, потерпевших, результаты осмотров места происшествия и предметов, заключения судебных экспертиз, подтверждающих причастность обвиняемого к вышеуказанным преступлениям. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове осудят местного жителя за убийство тасиста пятилетней давности.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.