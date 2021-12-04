В Ростове оставили без изменения приговор преступной группировке, оставившей без жилья 1 400 дольщиков

В Ростове без изменения оставили приговор преступной группировке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове суд оставил без изменения приговор, вынесенный преступной группировке, которая присвоила деньги более 1 400 дольщиков. Девять злоумышленников признаны виновными сразу по двум статьям -159 УК РФ "Мошенничество" и 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Каждый из них был приговорен к тюремному сроку в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

Осужденные создали свою преступную группировку еще в 2012 году с целью похищения денег. С момента основания и по 2015 год злоумышленники оставили без денег и обещанного жилья более 1 400 дольщиков из Ростова и Краснодара. Злоумышленники присвоили более четырех миллиардов рублей. Все похищенное они смогли легализовать путем финансовых операций между подконтрольными юридическими лицами и приобретения различного имущества.

- Сторона защиты обжаловала приговор, настаивая на оправдании фигурантов. Апелляционная инстанция Ростовского областного суда, согласившись с мнением прокурора, участвовавшего в судебном разбирательстве, оставила доводы апелляционной жалобы без удовлетворения, - говорится в тексте сообщения.

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