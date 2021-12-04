В Ростове изменился график работы пунктов вакцинации

В Ростове изменился режим работы пунктов вакцинации
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской столице изменился график работы пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Новое расписание было опубликовано в официальном аккаунте Горздрава в социальной сети Инстаграм.
1. «МегаМаг»
Адрес: Пойменная, 1
Режим работы: с 10:00 до 18:00 ежедневно.
Вход в ТЦ по QR-кодам.
2. ТЦ «Горизонт»
Адрес: пр. Нагибина, 32/2 (
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.
Вход в ТЦ по QR-кодам.
3. ЦГБ им. Семашко
Адрес: пр.Ворошиловский, 105
Режим работы: в будни с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.
4. Городская больница № 6
Адрес: ул. 35-я Линия, 6; ул. Мясникова, 68/38; ул. 28-я Линия, 55
Режим работы: в будни с 09:00 до 19:19, в выходные с 08:00 до 14.00.
5. Клиническая больница РЖД
Адрес: ул. Варфоломеева, 92А
Режим работы: с 09:00 до 13:00.
6. Городская больница № 7
Адрес: ул. Профсоюзная, 49/52
Режим работы: с 08:00 до 19:00, в выходные до 14:00.
7. Городская больница № 8
Адрес: ул. Пушкинская, 31
Режим работы: с 08:00 до 16:00, в выходные до 14:00.
8. ТРК «Сокол»
Адрес: пр. Стачки, 25, 3-й этаж
Режим работы: с 12:00 до 15:00, понедельник - выходной.
9. Городская больница № 20
Адрес: пр. Коммунистический, 39
Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.
10. Городская поликлиника № 1
Адрес: ул. Сержантова, 3
Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.
11. Городская поликлиника № 4
Адрес: пер. Днепропетровский, 122/1; ул. Миронова, 8
Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.
12. Городская поликлиника № 5
Адрес: пер. Оренбургский, 21/1
Режим работы: с 09:00 до 18:00, в выходные до 14:00.
13. Городская поликлиника № 7
Адрес: ул. Варфоломеева, 103/39
Режим работы: с 08:00 до 16:00, в выходные до 14:00.
14. Городская поликлиника № 9
Адрес: пр. 40-летия Победы, 57А
Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.
15. Городская поликлиника № 10
Адрес: ул. Б. Садовая, 106
Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00).
16. Городская поликлиника № 12
Адрес: ул. Ларина, 6
Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.
17. Городская поликлиника № 14
Адрес: ул. Портовая, 458
Режим работы: с 08:00 до 18:00, в выходные до 12:00.
18: Городская поликлиника № 16
Адрес: пр. Космонавтов, 6/1
Режим работы: с 10:00 до 19:30, в выходные с 08:30 до 13:30.
19. Городская поликлиника № 41
Адрес: ул. Оганова, 10
Режим работы: с 11:00 до 17:00, в выходные до 14:00.
20. Горполиклиника № 42
Адрес: ул. Еременко, 60
Режим работы: с 08:00 до 18:00, в выходные до 12:00.
21. ТЦ Магнит
Адрес: ул. Петренко, 1
Режим работы: с 11:00 до 15:00.
22. ТЦ «Талер»
Адрес: ул. Зорге, 33
Режим работы: вторник – пятница, с 12:00 до 15:00.
Вход в ТЦ по QR- кодам.
23. МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону
Адрес: ул. Бодрая, 88
Режим работы: пн – пт. с 09:00 до 15:00.
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