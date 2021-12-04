В Ростове изменился график работы пунктов вакцинации

В Ростове изменился режим работы пунктов вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице изменился график работы пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Новое расписание было опубликовано в официальном аккаунте Горздрава в социальной сети Инстаграм.

1. «МегаМаг»

Адрес: Пойменная, 1

Режим работы: с 10:00 до 18:00 ежедневно.

Вход в ТЦ по QR-кодам.

2. ТЦ «Горизонт»

Адрес: пр. Нагибина, 32/2 (

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Вход в ТЦ по QR-кодам.

3. ЦГБ им. Семашко

Адрес: пр.Ворошиловский, 105

Режим работы: в будни с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.

4. Городская больница № 6

Адрес: ул. 35-я Линия, 6; ул. Мясникова, 68/38; ул. 28-я Линия, 55

Режим работы: в будни с 09:00 до 19:19, в выходные с 08:00 до 14.00.

5. Клиническая больница РЖД

Адрес: ул. Варфоломеева, 92А

Режим работы: с 09:00 до 13:00.

6. Городская больница № 7

Адрес: ул. Профсоюзная, 49/52

Режим работы: с 08:00 до 19:00, в выходные до 14:00.

7. Городская больница № 8

Адрес: ул. Пушкинская, 31

Режим работы: с 08:00 до 16:00, в выходные до 14:00.

8. ТРК «Сокол»

Адрес: пр. Стачки, 25, 3-й этаж

Режим работы: с 12:00 до 15:00, понедельник - выходной.

9. Городская больница № 20

Адрес: пр. Коммунистический, 39

Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.

10. Городская поликлиника № 1

Адрес: ул. Сержантова, 3

Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.

11. Городская поликлиника № 4

Адрес: пер. Днепропетровский, 122/1; ул. Миронова, 8

Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.

12. Городская поликлиника № 5

Адрес: пер. Оренбургский, 21/1

Режим работы: с 09:00 до 18:00, в выходные до 14:00.

13. Городская поликлиника № 7

Адрес: ул. Варфоломеева, 103/39

Режим работы: с 08:00 до 16:00, в выходные до 14:00.

14. Городская поликлиника № 9

Адрес: пр. 40-летия Победы, 57А

Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.

15. Городская поликлиника № 10

Адрес: ул. Б. Садовая, 106

Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00).

16. Городская поликлиника № 12

Адрес: ул. Ларина, 6

Режим работы: с 08:00 до 20:00, в выходные до 14:00.

17. Городская поликлиника № 14

Адрес: ул. Портовая, 458

Режим работы: с 08:00 до 18:00, в выходные до 12:00.

18: Городская поликлиника № 16

Адрес: пр. Космонавтов, 6/1

Режим работы: с 10:00 до 19:30, в выходные с 08:30 до 13:30.

19. Городская поликлиника № 41

Адрес: ул. Оганова, 10

Режим работы: с 11:00 до 17:00, в выходные до 14:00.

20. Горполиклиника № 42

Адрес: ул. Еременко, 60

Режим работы: с 08:00 до 18:00, в выходные до 12:00.

21. ТЦ Магнит

Адрес: ул. Петренко, 1

Режим работы: с 11:00 до 15:00.

22. ТЦ «Талер»

Адрес: ул. Зорге, 33

Режим работы: вторник – пятница, с 12:00 до 15:00.

Вход в ТЦ по QR- кодам.

23. МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону

Адрес: ул. Бодрая, 88

Режим работы: пн – пт. с 09:00 до 15:00.

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Пускать в торговые центры для вакцинации будут только по QR-кодам или справке о введении первого компонента вакцины.