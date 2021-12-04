Массовые отключения света ждут ростовчан на предстоящей неделе

Ростовчан ждут массовые отключения света с 6 по 10 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

Донские энергетики сообщили о массовых отключениях света в Ростове-на-Дону на предстоящей неделе. Каждый день будет обесточиваться сразу несколько районов города. Горожанам предстоит находиться без света в течение нескольких часов, поэтому им не помешало бы найти развлечения на эти дни. О предстоящих обесточиваниях сообщили в компании "Донэнерго".

6 декабря

С 9 до 15 часов света не будет на ул. Б.Садовая 73 и ул. Мечникова 39Б, 39В.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Комсомольская 2-26, 1-11; ул. 23-линия 2-10, 1-13; ул. 25-я линия 2-34, 1-37; ул. 27-я линия 2-18, 1-9; ул. 29-я линия 1-17, 2-14; ул. 31-я линия 5-17, 6-16; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. Мясникова 1-15; пл. Свободы 16-20; ул. Ереванская 1-7.

7 декабря

С 9 до 15 часов обесточат ул. Б.Садовая 73; ул. Владикавказская 1-23, 2-28; ул. Красногвардейская 1-31, 2-32; ул. Бондаренко 16-22; ул. Волгоградская 1-23, 2-28; ул. Бондаренко 14, 14А, 14Б; ул. Текучёва 9-35, 18-66; ул. Муравьёва 2; ул. Булавина 1-11а; пер. Трудовой 2-10; пер. Артельный 5-9; пер. Громкий 1-11, 2-22; пер. Подсолнечный 1-9, ул. Балочная 12-34, 23-35.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Вятская 65, 65/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 116; пер. Кристальный 5; СТ «Дружба» МВД.

8 декабря

С 9 до 15 часов электричества не будет на ул. Гайдара 13-17, 28-36; ул. Возрождения 15-25, 10-24; ул. Красногвардейская 53-79, 52-82, 88-112, 83-109; пер. Комиссаровский 1-5,2-4; ул. Самойловская 15-39, 26-34; ул. К.Либкнехта 1-2.

С 9 до 16 часов без света предстоит остаться жителям ул. Новостроевская 25-151, 32-158; пер. Конный 45, 56; ул. Марины Расковой 52-56; пер. Красной Звезды 47-67, 52-70; пер. Ударников 45-81, 56-82; пер. Молочный 69-83; ул. Книжная 43-123, 58-138, 170-194; ул. Детская 79-139, 72-136; пер. Гельца 37-113, 28-64; пер. Якуба Колоса 27-41, 32-46; ул. А. Блока 43-59, 38-52.

С 9 до 17 часов электроэнергия пропадет в домах на просп. 40 лет Победы 73, 73/4, 75/1А; ул. Миронова 4А, 4Б, 12-14,12/4 12/6, 12/7, 12/8, 12Г; Думенко 13Е; ул. Лелюшенко 6/12; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер.Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10.

С 10 до 12 часов обесточивания ожидаются на ул. Стабильная 11, 13, 21, 9Б.

С 13 до 15 часов света не будет на ул. Стабильная 11, 13, 21,15А.

9 декабря

С 9 до 15 часов обесточат 20 улицу 1-43, 2-62; пер. Верхоянский 1-13, 40-46; ул. Скрыпника 65-101, 70-104; 18 улица 5, 2; 21 улицу 1-5, 2-28; пер. Тобольский 1-27, 2-32;ул. Дранко 15-75, 20-60; пер. Полесский 85; ул. 12 февраля 85-141; пер. Рязанский 47-81, 46-78; пер. Пятигорский 16-18.

С 9 до 17 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители пер. Карьерный 2-12; ул. Рыльского 1-7, 2-24; ул. Горсоветская 40-68, 57-79.

С 10 до 12 часов электричество пропадет на просп. Коммунистический 13, 11/2, 11/3, 11/5, 13/2, 13/3 13/5, 13/4, 11/4, 15, 10; ул. Прогрессивная 6-18; ул. 1-я Краснодарская 92/4Б, 92/5, 92/2, 92/1, 92/3, 92/6, 92/7, 90-94.

10 декабря

С 10 до 12 часов отключения ждут жителей ул. Портовая 76-80, 80/1, 80/3, 93А, 97А; ул. Загорская 17, 24/1.

По данным энергетиков, все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ.

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