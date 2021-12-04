Очередной масштабный масочный рейд прошел в ростовском общественном транспорте

В Ростове прошли масочные рейды
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице снова прошли масочные рейды. Они были проведены в общественном транспорте. Об этом сообщили в официальном аккаунте ростовской мэрии в социальной сети Инстаграм.
По итогам проведенных проверок мониторинговыми группами были составлены 40 административных протоколов о правонарушениях в отношении пассажиров. К счастью, среди водителей нарушителей не было обнаружено.
- Масштабные проверочные мероприятия проходят еженедельно и будут продолжены до окончания режима повышенной готовности на территории Ростовской области, - говорится в тексте сообщения.
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Нарушителей не стали штрафовать.