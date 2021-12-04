В Таганроге одна яма стала ловушкой для трех автомобилей

В Таганроге в яму провалились три автомобиля. Фото: "Таганрогское ДПС"

В Таганроге после недавних проливных дождей на пересечении улицы Розы Люксембург и переулка Гоголевского образовалась глубокая яма, так как асфальт основательно размыло. О ее появлении неравнодушные местные жители предупредили автомобилистов в одном из городских пабликов в соцсети.

Но предупреждение дошло до адресатов лишь после того, как в нее угодили три автомобиля. По информации подписчиков, это были Toyota RAV4, Lada Vesta и ВАЗ. Горожане уверяют, что асфальт на этой улице был положен совсем недавно, а после недавнего шторма с дождем, ветром и снегом покрытие пришло в негодность.

Стоит отметить, что все пострадавшие автомобили вытащили из ямы, однако автолюбители продолжают предупреждать друг друга об опасности и просят быть осторожными на дороге.

«Это все экология. Радиоактивный снег разъедает асфальт», - саркастически отметили пользователи.

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