Жителю Украины не дали провезти на родину нелегальные очки и ткани

В Украину не пустили местного жителя с незадекларированными очками и тканями Фото: Южное таможенное управление

В Ростовской области через границу не пропустили жителя Украины с незадекларированным грузом. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Автомобиль Mercedes остановили на посту в Матвеевом Кургане. В его багажнике обнаружили 81 пару очков и восемь рулонов ткани. Мужчина сообщил, что все это он собирался продать на территории Украины, но через границу он собирался провезти все это без декларирования.

- Учитывая количество, ассортимент и предназначение выявленных товаров, к товарам для личного пользования они отнесены не были. По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России, - говорится в тексте сообщения.

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