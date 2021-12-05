В Ростовской области не смогли найти подрядчика для строительства школы в поселке Темерницком

В Ростовской области не нашли подрядчика для строительства школы Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе не смогли найти подрядчика для строительства школы в поселке Темерницком. Аукцион был признан несостоявшимся, так как в отведенный срок на него не поступило ни одной заявки от участников. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Напомним, что конкурс был объявлен управлением образования администрации Аксайского района. Срок подачи заявок ограничивался 3 декабря. Потенциальному подрядчику необходимо было отстроить в поселке Темерницком школу, в которой одновременно смогла бы обучаться тысяча учеников.

На возведение образовательного учреждения планировалось выделить более миллиарда рублей. Финансирование должно было осуществляться из федерального, регионального и местного бюджетов. В планах было ввести в школу в эксплуатацию через 16 месяцев после начала ее строительства.

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