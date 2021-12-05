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Общество5 декабря 2021 8:00

Дождь в Ростове размыл тротуарную плитку в центре города

Ростовчане уверены, что дело в плохом качестве ливневок
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Ростове дождь размыл тротуарную плитку. Фото: "Ростов Главный"

В Ростове дождь размыл тротуарную плитку. Фото: "Ростов Главный"

В донской столице дождем размыло тротуарную плитку. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

- Осадки размыли плиточную дорожку до надземного перехода главного автовокзала. Хочется надеется, что коммунальные службы города подлатают, – написал ростовчанин, подтвердив свои слова эффектными снимками.

Пользователи не смогли остаться равнодушными и незамедлительно прокомментировали произошедшее.

"Главное, чтобы дома не смыло", "У нас никогда не делают нормальные ливневки и водоотводы и вот результат", "Не осадки, а халтурная работа привела к разрушению", "Никогда такого не было и вот опять", - поделились своим мнением ростовчане.

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