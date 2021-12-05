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Общество5 декабря 2021 10:00

В Батайске ищут подрядчика, который займется устройством пешеходных ограждений

На выполнение работ планируется потратить более 5,8 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На устройство пешеходных ограждений в Батайске потратят 5,8 миллиона рублей

На устройство пешеходных ограждений в Батайске потратят 5,8 миллиона рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Батайска объявили поиск подрядчика, который займется устройством пешеходных ограждений. На выполнение работ в планах потратить более 5,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией города Батайска. На данный момент все желающие уже подали свои заявки на участие и идет работа комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет заняться установкой пешеходных ограждений на территории города.

Выполнение работ будет финансироваться из местного бюджета. А полностью выполнить работы необходимо до 20 декабря нынешнего года, но возможно и досрочное их выполнение.

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На аукцион не поступило ни одной заявки.