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Общество5 декабря 2021 13:00

На покупку дезинфицирующих средств для БСМП потратят почти 22,4 миллиона рублей

Медучреждение получит как порошки, так и жидкости
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Ростовская БСМП заказала крупную партию дезинфицирующих средств

Ростовская БСМП заказала крупную партию дезинфицирующих средств

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовская больница скорой медицинской помощи приняла решение закупить масштабную партию дезинфицирующих средств. На них планируется потратить около 22,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Комиссия уже определила поставщика, который займется поставкой дезинфекторов. Победителем стала компания "Юнитор". Подрядчику теперь предстоит доставить в больницу дезинфицирующие порошки и жидкости.

Финансирование будет производиться из средств, полученных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Поставка будет осуществляться партиями в течение всего предстоящего года по требованию заказчика.

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