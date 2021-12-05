Донская инспекция труда закупит 14 сплит-систем

Донская инспекция труда потратит на закупку сплит-систем более 491 тысячи рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области государственная инспекция труда закупит новые сплит-системы. На их приобретение планируется потратить более 491 тысячи рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством.Прием заявок на участие завершился 30 ноября. В настоящее время идет работа комиссии, которая определит победителя. Выбранному подрядчику необходимо будет на адрес инспекции доставить 14 бытовых кондиционеров.

Финансирование закупки будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. А поставку, согласно конкурсной документации, необходимо будет осуществить в течение десяти дней с момента заключения контракта.

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