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Общество5 декабря 2021 16:00

Донская инспекция труда закупит 14 сплит-систем

На них планируется потратить более 490 тысяч рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Донская инспекция труда потратит на закупку сплит-систем более 491 тысячи рублей

Донская инспекция труда потратит на закупку сплит-систем более 491 тысячи рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области государственная инспекция труда закупит новые сплит-системы. На их приобретение планируется потратить более 491 тысячи рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством.Прием заявок на участие завершился 30 ноября. В настоящее время идет работа комиссии, которая определит победителя. Выбранному подрядчику необходимо будет на адрес инспекции доставить 14 бытовых кондиционеров.

Финансирование закупки будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. А поставку, согласно конкурсной документации, необходимо будет осуществить в течение десяти дней с момента заключения контракта.

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