Донской фонд капитального ремонта приобретет служебный автомобиль за 2,4 миллиона рублей

В Ростове фонд капремонта купит новое служебное авто Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту приобретет новый служебный автомобиль. На его покупку планируется потратить более 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие могут подать заявки на участие до 13 декабря. Затем комиссия определит победителя, который займется поставкой легкового автомобиля. Требования к машине следующие: она непременно должна быть новой и произведенной не ранее 2021 года. Кроме того, двигатель обязательно с искровым зажиганием и объем цилиндров более 1500 кубометров.

Финансирование будет осуществляться из субсидии организации, данной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области». Поставку необходимо будет осуществить в течение четырех дней с момента подписания контракта.

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