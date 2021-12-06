Профилактическая травля нежелательных насекомых и грызунов будет стоить ростовской поликлинике около 101 тысячи рублей

В Ростовской поликлинике пройдет дезинсекция и дератизация Фото: Федор СКВОРЦОВ

В донской столице местная поликлиника № 41 ищет подрядчика для проведения профилактической дезинсекции (травли насекомых) и дератизации (травли грызунов). На эти нужды планируется потратить почти 101 тысячу рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 7 декабря. После этого будет проведена работа комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет в здании поликлиники провести профилактическую травлю нежелательных насекомых и грызунов.

Финансирование этой работы будет осуществляться из средств полученных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Процедуру необходимо будет проводить ежемесячно на протяжении всего предстоящего года.

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