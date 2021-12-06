В Ростове в срочном порядке приступили к сносу исторического здания на Семашко

В Ростове экстренно снесут историческое здание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в срочном порядке приступили к сносу исторического здания в центре города. Оно располагается в переулке Семашко, 32. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщила координатор движения«Мой Фасад» Марина Натальян.

Она сообщила, что раньше это было здание Общества взаимного кредита. Стоит отметить, что аварийным оно признано не было. Оно известно местным жителям тем, что здесь произошло крупнейшее ограбление века.

Демонтаж должен быть осуществлен до 25 декабря, а сейчас здание обнесено забором. Кроме того активист утверждает, что власти настолько спешили демонтировать здание, что даже не успели провести аукцион для определения подрядчика.

- Со слов субподрядчиков участок срочно зачищают под музей разведчика Вартаняна, поэтому все делают быстро - без шума и пыли. Заодно и Темерницкая, 61 резко стала аварийным объектом и идет под ковш, - написала Марина Натальян.

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В пресс-службе предприятия прокомментировали ситуацию.