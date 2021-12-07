Михаил Солоницин начал работу в должности сити-менеджера Таганрога

Кандидатуру нового руководителя утвердили в гордуме. Фото: группа в VK администрации Таганрога

Сегодня, 7 декабря, должен приступить к обязанностям новый сити-менеджер Таганрога Михаил Солоницин. Эту дату ранее озвучили местные власти.

На конкурсных испытаниях новый глава получил 60 баллов из 60 возможных. После этого его кандидатуру утвердили депутаты городской думы. Чиновник сменил в должности Андрея Лисицкого, который покинул пост по собственному желанию.

Михаил Солоницин ранее занимал пост министра ЖКХ Ростовской области. До этого - с февраля 2018 года - он возглавлял администрацию города Зверево, а в период с 2009 по 2018 год был заместителем главы Новошахтинска.

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