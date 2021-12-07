Нетрезвая автоледи влетела в дерево в станице Багаевской

В Ростовской области нетрезвая автоледи врезалась в дерево. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области нетрезвая автоледи врезалась в дерево. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 7 декабря, около семи часов вечера в станице Багаевской. 40-летняя автоледи на автомобиле Mazda СХ7, будучи в нетрезвом состоянии, шла на обгон, но не справилась с управлением и врезалась в дерево.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.8, 12.23 и 12.37 КРФ об АП, - говорится в тексте сообщения.

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Сейчас правоохранители проводят проверку.