В ДТП с пьяной автоледи пострадала пятимесячная девочка

В Ростовской области в аварии с пьяной автоледи пострадал грудной ребенок. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области пьяная автоледи на иномарке Mazda СХ7 протаранила дерево.

Напомним, ДТП произошло около семи часов вечера в станице Багаевской. Пьяная 40-летняя автоледи пыталась обогнать идущий впереди автомобиль, но в этот момент она не справилась с управлением и на полном ходу врезалась в дерево.

Сама виновница аварии осталась цела, ее спасла подушка безопасности. А вот пятимесячная девочка, ехавшая на руках у пассажира, сидевшего на переднем сидении, получила травмы и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- Если бы ребенок находился в автолюльке, возможно, травм удалось бы избежать, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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