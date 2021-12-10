По городу вновь прошли масштабные масочные рейды в общественном транспорте

В Ростове прошли масочные рейды. Фото: администрация Ростова

В донской столице вновь прошли масштабные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проверки проводились 18 мониторинговыми группами, в которые входили представители органов исполнительной власти Ростовской области и полицейские. В ходе было проверки было проинспектировано более 830 единиц транспорта. По итогам был выявлен 51 нарушитель из числа пассажиров. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении. А водительский состав добросовестно исполняет предписанные требования.

- Напоминаем жителям и гостям нашего города, что в соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области № 272 установлен масочный режим при посещении общественных мест, в том числе пассажирского транспорта. Нахождение в салоне без средств индивидуальной защиты (маски, респиратора) запрещено, - отмечается в тексте сообщения.

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По итогам были составлены 40 административных протоколов.