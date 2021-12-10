В центре Ростова под видом ремонта забора начали строить торговые ларьки

Площадку за забором превращают в торговый ряд. Фото: страница в Instagram Николая Ларина

В центре Ростова под видом ремонта забора возводят новые ларьки. Площадка перекрыла часть тротуара, а весь строительный мусор выбрасывают в бытовые контейнеры, сообщил в Instagram представитель общественной палаты города Николай Ларин.

- Ремонт фасада забора, который элегантно превращается в...торговые ряды. Все это происходит в оживлённой части донской столицы (Ворошиловский - Красноармейская - Соколова). Надзорным органам, скорее всего, не до мелочей. И как хорошо вписана в общую концепцию детская горка, можно прямо с забора прыгать, - написал Николай Ларин.

Есть ли у владельца точек, о которых идет речь, разрешение на строительство, неизвестно. Ранее власти Ростова сообщили, что в городе выявили 1130 незаконных НТО. Из них к октябрю демонтировали 553, а до конца декабря собирались снести еще 577 павильонов.

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