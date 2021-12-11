В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения при пожаре на складе в Ростове

Рядом с местом пожара был развернут оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В пожаре на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону удалось ликвидировать открытое горение. Об этом докладывает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

- В 21.10 - ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкций, - объяснили в ведомстве.

Напомним, о масштабном пожаре в Левенцовке местные жители узнали около пяти вечера и сразу вызвали пожарных. Пламенем оказалась объята вся площадь помещения - 1400 квадратных метров. Огнеборцам пришлось усилиться до 115 человек личного состава, привлечь 33 единицы спецтехники, в том числе пожарный поезд.

В восемь вечера огонь удалось локализовать, а спустя час ликвидировать открытое горение.

Как сообщили в МЧС, пострадавших и погибших на пожаре нет.

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