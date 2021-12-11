В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения при пожаре на складе в Ростове

Рядом с местом пожара был развернут оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В пожаре на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону удалось ликвидировать открытое горение. Об этом докладывает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
- В 21.10 - ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкций, - объяснили в ведомстве.
Напомним, о масштабном пожаре в Левенцовке местные жители узнали около пяти вечера и сразу вызвали пожарных. Пламенем оказалась объята вся площадь помещения - 1400 квадратных метров. Огнеборцам пришлось усилиться до 115 человек личного состава, привлечь 33 единицы спецтехники, в том числе пожарный поезд.
В восемь вечера огонь удалось локализовать, а спустя час ликвидировать открытое горение.
Как сообщили в МЧС, пострадавших и погибших на пожаре нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Роспотребнадзоре рассказали, насколько опасен дым от пожара на лакокрасочном складе в Ростове
Весь склад площадью 1400 квадратных метров охвачен огнем (подробнее)
Появилось видео с места масштабного пожара на складе лакокрасочных изделий в Ростове
Пришлось подключать еще больше огнеборцев (подробнее)