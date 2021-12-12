Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов не исключает, что может покинуть свой пост

Кто повезет команду на сборы, тренер сказать пока не смог. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Главный тренер ФК «Ростов» Виталий Кафанов во время пресс-конференции после матча «Ростов» - «Урал» не отрицал, что скоро может сдать свой пост. Об этом зашла речь после разгромного поражения хозяев поля от уральцев со счетом 1:4.

То, что наставник не исключает свой уход с поста главного тренера, он дал понять в ответ на вопрос от прессы, допускает ли, что сборы будет планировать уже не его штаб.

— Да, конечно. Соберется руководство, какие-то будут решения. Я не знаю..., - ответил главный тренер «Ростова».

Напомним, разгромного счета уральцы достигли уже в первом тайме, забив за это время половину своих голов с начала сезона и сместив ростовчан на 13 строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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