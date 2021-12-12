На городские маршруты в Новочеркасске вышли 12 новых автобусов на газомоторном топливе

Большие автобусы оборудованы выдвижными пандусами для маломобильных граждан. Фото: "Общественный транспорт города Новочеркасск!" ВКонтакте

В Новочеркасске на линии вышли 12 новых автобусов средней и большой вместимости. Машины на газомоторном топливе, закупленные перевозчиком дополнительно, выйдут на самые оживленные городские маршруты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Низкопольные Yutong и НефАЗы, работающие на газомоторном топливе, были приобретены для обслуживания наиболее загруженных городских маршрутов, - рассказали в пресс-службе.

Сегодня новые автобусы большой и средней вместимости курсируют на шести городских маршрутах. Большие автобусы имеют выдвижные пандусы для маломобильных групп населения.

Всего же на городские линии в Новочеркасске вышли 90 автобусов, и более половины уже украшены к Новому году, добавили в администрации.

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