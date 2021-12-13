Цимлянская районная больница закупит стиральный порошок на 290 тысяч рублей

Цимлянская районная больница закупит стиральный порошок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области Цимлянская районная больница приняла решение закупить стиральный порошок. На эти нужды планируется потратить более 290 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому будет необходимо осуществить поставку 480 килограмм стирального порошка. Поставку необходимо будет осуществлять партиями в течение трех дней с момента поступления заявки от заказчика на протяжении всего 2022 года.

Финансирование будет осуществляться за счет средств, полученных от территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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Масштабный ремонт планируется окончить к сентябрю 2022 года.