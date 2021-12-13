Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 5:30

Ростовчан ждет пасмурная и дождливая неделя

Осадки начнут выпадать уже с пятницы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ростовчан ждет пасмуоная и дождливая неделя

Ростовчан ждет пасмуоная и дождливая неделя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предстоящая неделя в Ростове -на-Дону будет пасмурной и дождливой. Об этом сообщили синоптики местного гидрометцентра.

С понедельника по четверг в городе будет стоять облачная погода с редким прояснениями. В дневные часы воздух будет прогреваться до +3...+6 градусов, а в ночное время суток столбики термометров будут снижаться до 0...+3 градусов. В понедельник прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду. Но осадков в эти дни не ожидается.

Дожди, по прогнозам синоптиков, начнутся с пятницы. Сначала будет идти просто дождь, а ближе к ночи к нему прибавится еще и снег. В субботу осадки ожидаются только в темное время суток. А в воскресение на протяжении всего дня будет идти дождь с мокрым снегом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МЧС Ростовской области предупредили о похолодании до -9 и усилении ветра до 24 метров в секунду.

В сильный ветер не рекомендуется находиться возле слабо закрепленных конструкций.