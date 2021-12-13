Городская больница Волгодонска потратит на дезинфекторы более 320 тысяч рублей

Волгодонская больница закупит дезинфицирующие средства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонске городская больница №1 приняла решение закупить дезинфицирующие средства на весь предстоящий год. На их приобретение планируется потратить более 320 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 20 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет на протяжении всего предстоящего года поставлять в больницу партиями дезинфицирующие средства.

Стоит отметить, что поставка должна осуществляться в течение пяти дней с момента поступления заявки от заказчика. А финансирование закупки будет идти из средств ОМС, выделенных на 2022 год.

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Деньги будут выделены из средств ОМС на 2022 год.