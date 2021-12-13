Предварительная стоимость ростовской канатной дороги вышла около пяти миллиардов рублей

В Ростове посчитали примерную цену строительства канатной дороги Фото: Евгения ГУСЕВА

В донской столице стоимость оборудования канатной дороги может достичь порядка пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в интервью порталу Donnews.

Примерную сумму вычисляли, исходя из стоимости аналогичных проектов. Изначальная цена получилась около трех миллиардов рублей, но есть вероятность, что цена может возрасти почти вдвое. В эту стоимость войдет не только сама канатная дорога, но и благоустройство территории вблизи нее. Проект планировки и межевания территории должен быть готов в 2022 году.

- Если не будет инвестора, то это будет бюджет, как в случае с парками. Если же будет инвестор, то возможна концессия. То есть, некая компания берёт у города землю и заказывает строительство. А мы чем-то помогаем. И я уверен, что инвестор будет. В мире есть всего две крупнейшие компании, которые строят подобные объекты. И обе проявляют огромный интерес к Ростову, - говорит Логвиненко.

В настоящее время решается вопрос о том, как будет проходить сама канатная дорога.

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Она свяжет левый и правый берег, а ее протяженность составит два километра.