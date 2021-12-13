Ростовчанка лишилась 11 миллионов рублей, решив подзаработать

Ростовчанка лишилась 11 миллионов рублей после обмана мошенников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице местная жительница стала жертвой мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Женщина обратилась в местный отдел полиции и сообщила, что ей поступали звонки с неизвестного номера. Молодой человек на том конце провода представился сотрудником финансовой биржи и предложил ей вложить деньги в проведение валютных операций, а также в покупку и продажу акций международных организаций на биржевых площадках. За использование денег ростовчанке пообещали высокие проценты.

Но для торгов на бирже ей необходимо было открыть брокерский счет и переводить туда определенные суммы. Женщина доверилась мошеннику и стала переводить со своего электронного кошелька различные суммы. Но когда пришло время обналичить инвестиции, то ей сообщили, что для начала нужно оплатить страховку. Но когда оплата состоялась, обещанные акции ей так и не поступили. А телефон, с которого он звонил, перестал отвечать. После этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила более 11 миллионов рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - говорится в тексте сообщения.

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