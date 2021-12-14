С 10 января из Волгограда начнут летать рейсы в Элисту

Из Волгограда в Элисту начнут летать самолеты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Волгограда в Элисту с 10 января начнут летать самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

Перелеты будут осуществляться еженедельно по понедельникам и пятницам. Самолеты будут вылетать из Волгограда в 13:50, а в обратном направлении - в 16:50. В пути пассажиры будут находиться ровно час. Перевозки осуществит авиакомпания ATR-72-500, ее самолеты рассчитаны на 70 человек.

Авиасообщение будет осуществляться по данному маршруту до 25 марта следующего года.

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Рейсы начнут курсировать в следующем году.