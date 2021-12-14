В Калмыкии восемь предприятий получат социальные гранты

В Калмыкии предприниматели получат социальные гранты
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калмыкии в декабре восемь местных предприятий получат социальные гранты. Суммы субсидий будут варьироваться от 100 до 500 тысяч рублей, их предприниматели могут потратить на развитие своего дела. Об этом сообщили в региональном министерстве экономики и торговли.
- По итогам конкурсного отбора компании “Первомайское”, “Эксперт Плюс”, “Чайка”, “Код”, “Манла”, а также предприниматели Виктор Надбитов, Баина Эрднеева и Татьяна Ганжа получат в общей сумме 3,061 млн рублей, - говорится в тексте сообщения.
Эти бизнесмены занимаются трудоустройством многодетных и одиноких родителей, инвалидов, пенсионеров, оказывают помощь особенным детям и проводят благотворительные акции. Полученные средства они смогут потратить на ремонт или аренду помещения для реализации своего соцпроекта, а также на покупку франшизы, оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования, сырья и других расходных материалов для бизнеса.
Стоит отметить, что данная мера поддержки будет оказана и в следующем году.
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